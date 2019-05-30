Alanya'da öğrenciler Türk büyüklerini canlandırdı

Mehmet AL

ALANYA'DA, ilkokul öğrencileri tarafından Parlayüksel İlkokulu Konferans Salonunda geleneksel kıyafetlerle Türk büyüklerini canlandırdı. Öğrenciler ardından geleneksel kıyafetlerle 2-E sınıfında hazırlanan stantlarda eski zamanlarda kullanılan eşyaları sergiledi. Okul Müdürü İbrahim Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklmada 2-E sınıfı öğretmeni Selma Sel'in öğrenci, veli ve okul yöneticileri işbirliğinde kültürel değerleri yansıtan ve Türk büyüklerin canlandırıldığı sergi ve gösteri hazırladığını söyledi. Etkinlikte geçmişte anne ve babalarının kullandığı ev, tarım aletleri, giysi ve müzik aletlerinin sergilendiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz serginin yanı sıra konferans salonunda öğretmenleri rehberliğinde Hacivat-Karagöz Keloğlan, Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Mevlevi semazenleri, Aşık Veysel ve Ramazan davulcusu canlandırmaları yaptı. Bu etkinlik ile tarihi ve kültürel değerlerimiz hakkında bilgi yenileme ve tazelemesi gerçekleştirildi" diye konuştu.