Alanya'da öğrenciler sürücüleri uyardı!

Mehmet AL

ÖZELLİKLE ana arterler ve okul çevrelerinde yaya geçitlerinde, yayanın yola adım attığı anda araçların durup yol vermesi için İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda Alanya’da da uygulama yapıldı. Yurt genelinde 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi “Önce Yaya” dedi.

DİKKAT ÇEKTİLER

Alanya Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü “Önce Yaya” projesi için yola çıktı. Öğrenciler hazırladıkları birbirinden dikkat çekici dövizlerle Atatürk Caddesinde farkındalık oluşturmak için polis, jandarma, zabıta, trafik eğitim parkı görevlilerin öncülüğünde dikkat çekici çalışmasını gerçekleştirdi. Polis ve jandarma ekipleri D-400 Karayolu üzerinde ve okul önlerinde de benzer uygulamasını gün içerisinde 2 saat boyunca gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜLERİ İKAZ ETTİLER

Öğrenciler, yaya geçidinden önce ellerinde ki dövizleri sürücülere göstererek geçti. Öğrenciler daha sonra yayalara refakat ederek dikkat çekici bir uygulamayı hayata geçirdi. Resmi görevliler eşliğinde yapılan uygulamada öğrenciler sürücülere yönelik ikazlarda bulundu. Yayalarda ise uygulaman memnun olduklarını ifade etti.

SÜRÜCÜLERE MESAJ VERDİLER

Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz, “Önce Yaya” projesini İçişleri Bakanlığının talimatı ile tüm yurtta olduğu gibi, ilçedeki kamu kurumları ve öğrencilerin iştiraki ile hayata geçirip güzel bir mesaj verdiklerini ifade etti. Toksöz, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda" dedi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayaya çarpma şeklindeki kazaya yönelik önemli bir adım olarak görülerek "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtulmuştu.