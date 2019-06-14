Alanya'da öğrenciler heyecanlı: Tatil zili bugün çalıyor

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün biterken, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019'da başlayacak. Anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül'de ders zili çalacak.

‘ÇOCUKLARINIZI KARNE NOTLARIYLA DEĞERLENDİRMEYİN’

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın bugün itibariyle sona erdiğini ifade eden Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya’nın akademik açıdan başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdiğini belirterek, “Türkiye birinciliklerimiz oldu, dünya birinciliklerimiz oldu. Emeği geçen, katkıda bulunan yöneticilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederim” dedi. Velilere de bir dizi tavsiyelerde bulunan Er, “Çocuklarımızı sadece karnedeki notlarıyla değerlendirmeyelim. Unutmayalım ki o karneler aynı zamanda velilerimizin de karneleri. Her çocuk kendi özelinde değerlendirilmeli. Çocuklarımızı kimseyle kıyaslamayalım. Onların onurunu kıracak sözlerden ve davranışlardan kaçınalım. Tatilde öğrencilerimiz dinlensinler, aileleriyle sosyal etkinliklere katılıp birlikte vakit geçirsin ve bol bol kitap okusunlar” şeklinde konuştu.

ARA TATİLLER YAPILACAK

Öğrenciler, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak. Yeni takvime göre ara tatiller yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak.18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6- 10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.