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Alanya'da öğrenciler fidan dikti

Alanya Ziraat Odası'nın desteğiyle Alanya'daki ilkokul öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak amacıyla 'Toprağa Değen Eller Projesi' başlatıldı

Alanya'da öğrenciler fidan dikti

Alanya Ziraat Odası'nın desteğiyle Alanya'daki ilkokul öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak amacıyla 'Toprağa Değen Eller Projesi' başlatıldı

23 Mart 2018 Cuma 20:39
Alanya'da öğrenciler fidan dikti
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PROJEYE ilk olarak Alanya Kargıcak Vahapoğlu İlkokulu'nda başlandı. Öğrencilerle birlikte fidan dikiminin gerçekleştirildiği etkinliklerde Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu da yer aldı. İlkokul çağındaki öğrencilerin toprakla buluşması, toprak ve ağaç sevgisini yaşayarak kazanması için bu yıl 21-24 Mart Orman Haftası sebebiyle uygulamaya konulan projede ikinci olarak, Toslak Sabir Erkin Ortaokulu öğrencileri fidanlarını toprakla buluşturdu.
'DOĞA SEVGİSİNİ AŞILAMAK İSTİYORUZ'
Proje kapsamında imkanı olan öğrenciler kendi fidanlarını istedikleri yerden satın alırken, imkanı olmayan öğrenciler için fidan temini Alanya Ziraat Odası tarafindan sağlanıyor. Musluoğlu proje hakkında, "İlkokul çağındaki öğrencilerimize doğa sevgisini aşılamak amacıyla bu yıl uygulamaya başladığımız proje kapsamında ilk olarak Kargıcak Vahapoğlu İlköğretim Okulu'na gitmiştik. Ardından da Toslak Mahallesi'ndeki ilköğretim okulu öğrencilerimizle bir araya geldik ve fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Başta gittiğimiz okulların personelleri olmak üzere, projeye destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. 

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