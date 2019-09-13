Alanya'da öğrenci servisleri mercek altında

EĞİTİM ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte gözler servis araçlarına çevrildi. Alanya’da C Plaklı 733 servis aracı bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Ulaşım Bürosu ekipleri de öğrenci ve personel servis araçlarını istenilen koşulları taşıyıp taşımadığı konusunda denetimlerini yaparak uygun olanlara servis aracı özel izin belgelerini veriyor.

BELGESİZ ÇALIŞANLARA CEZA VERİLECEK

Alanya’da C Plaka taşıyan toplam 733 servis aracı bulunuyor. Bunların çoğunluğu öğrenci servisi yaparken, bazıları personel taşıyor. Bu işi yapan kişilerin her yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan çalışma izin belgeleri alması gerekiyor. İşlemi yaptırmak zorunlu olduğu için yaptırmayanlara yasaların ön gördüğü gerekli yaptırımlar uygulanıyor. Kestel’deki Ulaşım Bürosuna gelen servis araçları ilgili memurlar tarafından belirlenen koşulları yerine getirip getirmediği konusunda en ince ayrıntısına kadar kontrol ediliyor. Eksikleri olanlara gidermeleri için süre verilirken, şartları taşıyanlara çalışma belgesi veriliyor.