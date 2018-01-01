Alanya'da odalarda seçim heyecanı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinin Ekim ayından 2018'in Nisan ayına ertelenmesinin ardından, meslek odası seçimleri için geriye sayım başladı. Buna göre; Doğan Bacak'ın başkanı olduğu Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Odası 7 Ocak'ta, Velittin Yenialp'in başkanı olduğu Bakkallar ve Bayiler Odası 8 Ocak'ta, Hüseyin Değirmenci'nin başkanı olduğu Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası 9 Ocak'ta, Kerim Taş'ın başkanı olduğu Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçiler, Kaportacılar, Oto Tamirciler Odası 11 Ocak'ta, Ali Akkaya'nın başkanı olduğu Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası 12 Ocak'ta, Nuri Demir'in başkanı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odası 13 Ocak'ta, Hüseyin Alataş'ın başkanı olduğu Mobilyacılar, Doğramacılar ve Hızarcılar Odası 19 Ocak'ta, Tuğran Sağlamel'in başkanı olduğu Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası ise 20 Ocak'ta kongreye gidecek.

