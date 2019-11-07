Alanya'da Oba Stadyumu’na yeni yol

ÇEVREYOLU, Portakal Caddesi’nden yeni çevreyoluna bağlanacak 20 metre genişliğindeki imar yolunun yapımı devam ediyor. Tosmur, Oba güzergâhı ile yeni çevre yolundan Oba Stadyumu’na bağlanacak imar yolu, doğu-batı yönünde 15 metre imar yolu ile ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı’ndan Alanya merkeze bağlanıyor. Yol güzergâhında 3 adet köprü ile geçişleri sağlanan 20 metre genişliğindeki imar yolu başta Oba olmak üzere Alanya’da ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak. Büyük yol projesi hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, imar yolunun özellikle bölgedeki okullara ulaşım kolaylığı sağlayacağını söyleyerek, “İmar yolunun portakal caddesinden yeni çevre yoluna bağlantısı yapılacak. Yeni çevre yolundan ise hastanesi istikametinde Alanya merkeze bağlanacak. Şu an yol güzergâhında dolgu ve hafriyat çalışması devam ediyor. Kısa sürede imar yolunu Alanya’mızın hizmetine sunacağız" dedi.

