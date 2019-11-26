Alanya'da o okul için ilk kepçe vuruldu

GEÇTİĞİMİZ ağustos ayında Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ne yapılacak Quick Sigorta A.Ş. Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu'nun protokolü, Antalya Valiliğinde gerçekleştirilmişti. Protokol törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mine Erdemoğlu, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ile Gülseren-Hüseyin Doğan çifti de katılmışlardı. Protokol Vali Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel, Alanya Belediye Başkanı Yücel ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdemoğlu arasında imzalanmıştı.

‘HAFRİYAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI’

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Mahmutlar Mahallesi'ne hayırsever Quick Sigorta A.Ş. sahibi Mahmut Erdemoğlu tarafından yaptırılacak olan 32 derslikli Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu inşaatı hafriyat çalışmalarının başladığını duyurdu. Er, “Hayırsever ailemize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.