Alanya'da 'Noel Pazarı' hava muhalefetine takıldı

ALANYA'NIN çağdaş yüzü olan Uluslararası Noel Pazarı'nın ardından Mahmutlar Mahallesi'nde de bir süredir Noel Pazarı heyecanı yaşanıyordu.

50 bin kış, 70 bin yaz nüfusu ile Alanya'nın en büyük mahallesi olan, 10 bin yerleşik yabancının yaşadığı Mahmutlar'da muhtar Ahmet Top, Mahmutlar Uluslararası Mini Noel Pazarı'nın ikincisini 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar günleri gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

Mahmutlar'da yaşayan Rusya, Ukrayna, Norveç, Avusturya, Finlandiya, Almanya ve Türk vatandaşları tarafından Mahmutlar Mahallesi Muhtarlığı önündeki alanda 80 standın açılacağı Mahmutlar 2. Uluslararası Mini Noel Pazarı'nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyordu.

Türk insanının hoşgörü kültürünü Mahmutlar'da yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen muhtar Ahmet Top, yaptığı son açıklamada "Önümüzdeki 5 gün boyunca güçlü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle organizasyonumuzu ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldık" dedi.