Alanya'da nöbetçi eczaneler (5.11.2018)

5 KASIM Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
ECE ECZANESİ
0(242) 522-32-42 SARAY MH. SU GÖZÜ CD. SIFA TIP MERKEZI KARSISI
SELCEN ECZANESİ
0(242) 519-07-85 SEKERHANE MH.YAŞAM HASTANESİ ALTI 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI ÜSTÜ KÖY DOLMUŞLARI GİRİŞİ
ŞİMŞEK ECZANESİ
0(242) 538-80-90 OBA MAH. METRO MARKET ARKASI. YENİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIMA HASTANESİ ACİL ÇIKIŞI KARŞISI
MAHMUTLAR
MERVE NUR ECZANESİ
0(242) 513-85-65 BARBAROS CAD. CEBECİ 1 SİTESİ NO:72/A DOMİNOS PİZZA YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
UĞUR ECZANESİ
0(242) 565-32-91 KONAKLI MAH. İSTİKLAL CAD. 4/F KONAKLI