Alanya'da nöbetçi eczaneler (19.09.2018)

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ALANYA MERKEZ
AYYÜCE ECZANESİ
0(242) 511-15-61 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ YANI NO:13 ALANYA
ŞAHİN ECZANESİ
0(242) 513-49-23 25 METRELİK YOL ÜZERİ HACET KÖPRÜSÜ HANCI PASTANESİ YANI
ALAİYE ECZANESİ
0(242) 519-34-35 GÜLLERPINARI MAH. HUNDAİ BAYİİ ARKASI 3 NOLU SAGLIK OCAGI YANI
MAHMUTLAR
AYDOĞDU ECZANESİ
0(242) 528-73-21 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:136B/A
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ
0(242) 565-29-97