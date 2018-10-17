Alanya'da nöbetçi eczaneler (17.10.2018)

17 Ekim Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (17.10.2018)
banner404

17 EKİM Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
FİLİZ ECZANESİ 
0(242) 513-04-04 SARAY MH. KÜLTÜR CD. BASKENT HASTANESI ACIL YANI
GÜLERYÜZ ECZANESİ 
0(242) 511-90-05 KIZLARPINARI MAH. 4 NOLU SAGLIK OCAGI YANI MIGROS KARSISI
NUR ECZANESİ 
0(242) 515-00-70 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ 
0(242) 528-72-20 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
DİKER BÜYÜK ECZANESİ 
0(242) 538-76-70 MERKEZ MAH. FATIH CAD. NO:156/A KONAKLI

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (17.10.2018)
Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (17.10.2018)
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479