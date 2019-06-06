Alanya'da Neva Outlet'ten Rus Festivali 

AKDENİZ Bölgesi'nin en büyük outlet mağazası olan Neva Outlet, Rus vatandaşlarını unutmadı. 12 Haziran tarihinde yapılacak olan etkinliklerle Alanya’da yerleşik yaşayan Ruslar ve Rus tatilcilere unutulmaz bir gün yaşatılacak.

'İLKEMİZ ALANYA'YA KATKI'

Bir ticari firma olduğu halde Alanya'nın ekonomik gelişimine ve sosyal hayatına da katkı yapmayı kendilerine ilke edindiklerini vurgulayan Neva Outlet ortağı Ülkü Turga ve Genel Müdürü Ali Kemal Sözen "Alanya’dan ekmek yiyen herkes gibi ticari firmaların da bazı sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu güzel şehirde elimizden geldiği kadar sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Umarız bu faaliyetimiz ile Alanya turizmine bir katkı yapma imkanımız olur" dediler.

'İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ ZAMANI'

Neva Outlet ortağı Turga ve Genel Müdürü Sözen, ayrıca programa katılanlar için kampanyalı indirimli alışveriş imkanları da tanıyacaklarını belirterek "Programa katılacak olanlar için çok sürprizimiz var. Bu özel günde elimizden geldiği kadar insanları mutlu etmeye çalışacağız" dediler.

Öte yandan Turga ve Sözen, program hakkında şu bilgileri paylaştılar.

- Rusya Federasyonu Onur Sanatçısı Sergisi-Vladimir Eroshkina

"Kültürler Köprüsü"

- Rusya'nın Onurlu Sanatçısı Albert Asadullin

- Pavel Kepchak, yazar programı ile birlikte

- Rusya 2017'nin Miss Property Irina Brikk

- Yaratıcı ekiplerin performansları

- Fotoğraf sergisi açılışı saat 19.00'da yapılacak. Konser ise saat 20.00'de başlayacak.

YÜZDE 20 İNDİRİM

Ayrıca bu özel günde Rus vatandaşlarına tüm ürünlerde yüzde 20 indirim yapılacak.

Rus vatandaşları konser ve etkinliklerle güzel bir gün geçirirken ucuz alışveriş yapma fırsatı da bulacaklar.

MAHMUTLAR'A ÖZEL SERVİS

Alanya'nın en çok yabancı nüfusunun yaşadığı bölge olan Mahmutlar’dan etkinliğe katılmak isteyenler için otobüs kaldırılacak. Bu bölgedeki insanlara kolaylık olması amacıyla Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği’nden saat 18.00'de otobüs kaldırılacak. Otobüsü kullanacak kişilerin telefonla kayıt yaptırması (Rezervasyon Numarası: 0543 343 45 45) gerekiyor.