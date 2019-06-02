Alanya'da Natalia, Müslümanlığı seçip 'Yasemin' oldu

İSLAMİYETİ araştırarak Müslüman olma isteğinde bulunan Natalia Kamens için Müftülük makamında ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan genç kadına İslamiyet hakkında özlü bilgiler verdi. Dr. İhsan İlhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz.İslâm’a girmek; Allah’a, Muhammed Mustafa (s.a.s)’in Allah’ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı “Kelime-i Şehadet” ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz.” Dedikten sonra Natalia Kamens Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Natalia Kamens’in bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlemlendi. İsmini de değiştirmek isteyen Natalia yeni isminin “Yasemin” olmasını talep etti ve kayıtlara “Yasemin” olarak kaydedildi. Ardından Dr. İhsan İlhan’ın yapmış olduğu duaya amin denildi.Müftü İlhan, Rus vatandaşı Yasemin’i islamiyeti seçtiğinden dolayı tebrik ederek ihtida belgesini takdim etti. Ayrıca Müslümanlığı seçen Yasemin’e Rusça mealli Kur’an-ı Kerim ve İslamiyeti anlatan Rusça bir kitap hediye edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 12:07