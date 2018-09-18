Alanya'da mypetler yeniden hortladı

ALANYA Belediye Meclisi, sık sık kazalara neden olan 'mypet' adı verilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletlerin 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren kullanılmasını yasaklamıştı. Cadde, sokak ve kaldırımlarda kullanılan ve sık sık kazalara neden olan mypetler Alanya Belediye Meclis toplantısında alınan kararla yasaklanmıştı. Alanya'da yaşayan vatandaşlar ve turistlerde mypetler kaldırıldığı için belediyeye teşekkür etmişlerdi. Hatta zabıta ekipleri izinsiz olarak mypet kiralayan firmalara operasyonlar düzenlemiş ve mypetlere el koymuştu. Ancak, Alanya'da mypet krizi yeniden hortladı. Bir kaç gündür Alanya sokaklarında yeniden görülmeye başlayan mypetlerin, hangi firma ya da firmalar tarafından satıldığı veya kiralandığı bilinmezken, olası kazaların önüne geçmek adına Alanya Belediyesi'nin yeniden konuyla ilgili bir çalışma başlatacağı öğrenildi.



Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 09:56