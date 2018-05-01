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Alanya'da müzisyenin 'Para' şoku

Alanya'nın tanınmış ve sevilen müzisyenlerinden Rıza Sezer, bir düğünde yaşadığı sahtecilik karşısında şok oldu 

Alanya'da müzisyenin 'Para' şoku

Alanya'nın tanınmış ve sevilen müzisyenlerinden Rıza Sezer, bir düğünde yaşadığı sahtecilik karşısında şok oldu 

01 Mayıs 2018 Salı 16:06
Alanya'da müzisyenin 'Para' şoku
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ALANYA'NIN tanınmış müzisyenlerinden Rıza Sezer ve ekibi, bir düğünün ardından sahnede oynayanlara çevrilen paraları inceleyince büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Sahnede büyük çoğunluğu 200 TL olan paraların sahte olduğu ortaya çıktı. 
Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından sahnedeki sahte paraların fotoğrafını çekip paylaşan Rıza Sezer "Sahte para zengini olduk. Teşekkürler Alanya! Müzisyene ve sanata değer veriyorsunuz!" notuyla tepki gösterdi. Rıza Sezer'in paylaşımına çok sayıda yorum yapan Facebook kullanıcıları, sahte para çeviren şahısları kınadılar. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaMüzisyenRıza Sezer
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