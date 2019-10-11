Alanya'da müze gibi antikacı
Alanya'da yeni açılan antikacıda Çanakkale ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma süngüler ,tüfekler, 300 yıllık her devletin gümüş parası ayrıca Osmanlı'dan kalma altın akçeler bulunuyor.
Mehmet AL- ÖZELHABER
ALANYA'DA yeni açılan antikacı müzeleri aratmayan koleksiyonuyla yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. 44 yaşındaki Ahmet Sarsık 20 yıldan beri hayalini kurduğu antikacıyı bu yıl açabildiğini söyledi. Koleksiyonunu oluşturmanın uzun zaman ve yoğun emek aldığını anlatan Sarsık, "Koleksiyonumda 100-150 yıllık silahlardan, köstekli saatlere kadar çok farklı antika var" dedi.
DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA
Sarsık, özellikle Dünya Savaşı'nda Alman ve Fransız askerlerin kullandığı süngülerin çok dikkat çektiğini söyledi. Antika paraların da koleksiyonerlerin dikkatini çektiğini vurgulayan Sarsık, "300 yıllık gümüş paralardan oluşan seri, ender bulunan bir ürün. Ayrıca Osmanlı'dan kalma altın akçeler ve farklı ülkelerin paralara da sahibim" diye konuştu.
KOLEKSİYON BÜYÜYOR
Alanya'nın bir turizm merkezi olduğunun altını çizen Sarsık, "Amacım sadece bir antikacı açmak değil, tarihin yaşandığı bir mekan oluşturmaktı. Bu hedefimde ilk adımı attım" dedi.
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