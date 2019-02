Alanya'da münazara heyecanı bitti

LİSE düzeyinde İngilizce münazara kategorisinde Alanya Lisesi, Türkçe kategorisinde ise Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi birinci oldu. Ortaokul düzeyinde ise Avsallar Ortaokulu birincilik elde etti. Programda konuşan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er “14 Ocak’ta başlayan bu yılki münazara programımızda 3 farklı kategoriye yer verdik. Önceki senelerde gerçekleştirdiğimiz ortaokul ve lise Türkçe kategorilerine ek olarak, bu yıl ilk defa lise İngilizce kategorisinde de münazara yarışması gerçekleştirdik. Ortaokul kategorisinde 21 farklı okulumuz toplam 105 öğrenci ile temsil edildi. Ortaokul öğrencilerimiz bu küçük yaşlarında gösterdikleri üstün performanslarıyla lisedeki ağabey ve ablalarını kesinlikle aratmadılar. Lise Türkçe kategorisinde ise 23 farklı okulumuz 115 öğrenciyle yer aldı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz lise İngilizce kategorisine ise 16 okulumuz 80 öğrenci ile katılım gösterdi. 14 Ocak’ta başlayan yarışmalarımızda toplam 300 öğrenci ter döktü. Bu, Alanya için çok önemli bir sayı. Bu 300 öğrencimiz burada belli bir konu üzerine sistematik araştırma yapma, topladığı verileri analiz etme ve bunları bir topluluğa karşı etkili şekilde aktarabilme gibi çok önemli beceriler kazandılar. Bu süreçte onlara bilgi ve tecrübeleriyle destek olan öğretmenlerine ve okul müdürlerine de ayrıca teşekkür ederim. Münazara konularımızda birbirinden farklı pek çok alanda çeşitli konulara değinmeye çalıştık. Öğrencilerimiz trafik kazaları, israf ve çevre kirliliği gibi sosyal sorunlardan, bilim, sanat, ahlak, etik ve toplumsal gelişme gibi insanlığın temel meselelerine, günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen sosyal medyadan geleceğin dünyasının en önemli tartışma konularından olacak robotlara ve yapay zekâya ve hatta Alanya’nın yerel meselelerinden olan tarih ve turizme kadar pek çok konuda fikirlerini yarıştırdılar.

Öğrencilerimizin üstün performansları Türkçe kategorilerinde Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinden, İngilizce kategorisinde ise İngilizce öğretmenleri ve öğretim üyelerinden oluşan seçkin jüri tarafından değerlendirildi. Bugün burada yer alan takımlarımız ilk turdan finale uzanan zorlu yolda çok çekişmeli müsabakaları geride bıraktı. Her biri iyi yarışmacılardan kurulu takımlara karşı her turda daha üstün performans sergileyebilmek oldukça emek isteyen bir iş. Dolayısıyla burada final müsabakalarına katılım gösteren her bir okulumuz bizim gözümüzde ve gönlümüzde şampiyonluğu hak etmiştir. Ayrıca münazara yarışmamıza ev sahipliği yapan Hüseyin Girenes Fen Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Fevzi Alaattinoğlu Anadolu Lisesi, Hayate Hanım Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nun değerli müdür, müdür yardımcısı ve görevli öğretmenlerine ve bugün final müsabakalarımıza ev sahipliği yapan Alanya Belediyesi Kültür Merkezi Müdürlüğü’ne katkılarından dolayı teşekkür ederim. Münazara yarışmasında ter döken tüm öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Öğrencilerimizin her birine burada edindikleri bilgi ve tecrübelerle gelecekte sağlam temeller üzerine kurulmuş bir entelektüel ve akademik yaşam dilerim" dedi.