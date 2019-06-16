Alanya'da muhteşem festival: Diva Alanyalıları mest etti

TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 19. Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde sahne aldı. Alanya Belediye Sarayı arkasını dolduran yaklaşık 30 bin kişiye unutulmaz bir konser veren Diva, esprileri ile de izleyenleri kırdı geçirdi. Havai fişek gösterileri ve alkışlar arasında sahneye çıkan Bülent Ersoy'a 14 kişilik orkestrası eşlik etti. İlk şarkısının ardından izleyicilerle sohbet eden Diva, protokol üyelerine ise takılmadan edemedi.

'BAŞKAN 40'I GEÇMİŞ, OLMAZ'

İlk şarkısının ardından yaklaşık 10 dakika boyunca protokol üyelerini tanıyan ve yorum yapan Bülent Ersoy, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel için "40 yaşını geçmiş, olmaz" dedi. Diva'nın yaptığı bu espri izleyenleri güldürdü. Protokol üyeleri arasında en yakışıklı olarak AKP İlçe Başkanı Mustafa Toklu'yu seçen Bülent Ersoy, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Demirağ'ın bıyıkları için "MHP'li galiba" dedi. O sırada ekranlarda görünen Demirağ, bozkurt işareti yaparak MHP'li olduğunu Diva'ya gösterdi.

BURAK YETER COŞTURDU

19. Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Bülent Ersoy'dan önce sahne alan ünlü disk jokey Burak Yeter, alanı dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir canlı performans sergiledi. Saatler 21.00'i gösterdiğinde mikser başına geçen başarılı DJ, en ünlü şarkılarını arka arkaya çalarak unutulmaz dakikalar yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 01:07