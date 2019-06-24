Alanya'da muhtarlar mahalle sorunlarını Başkan Böcek'e aktardı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir dizi temasta bulunmak adına sabah saatlerinde Alanya'ya geldi. Başkan Böcek, ilk olarak mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. CHP ve İyi Parti İlçe Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de toplantıda yerlerini aldı. Başkan Böcek toplantı öncesinde muhtarlarla kahvaltı yaptı. Ardından ise toplantıya geçildi.

'MUHTARLAR YOL ARKADAŞLARIMIZDIR'

Toplantının açılış konuşmasını Başkan Böcek gerçekleştirdi. Eşit hizmet şiarı ile yola çıktıklarının altını çizen Böcek "Antalya'mızın en özel ve güzel ilçelerinden biri olan Alanya'mızdayız. Muhtarlarımıza 'Çalışma arkadaşlarım' diyorum. Bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart seçimi öncesi söylemiş olduğum 19 ilçemizde her ilçeyi CHP'li ve İyi Parti'li belediyelermiş gibi göreceğimi söylemiştim. İlk ziyaretimizi de Alanya'mıza gerçekleştirdik. Alanya'mızı baştan sona 102 mahallemizde, oda temsilcilerimiz ve Alanya'nın dinamikleri ile buluşarak sorunlarımızı çözeceğiz. İstanbul'da aynı zamanda yakın arkadaşım da olan Ekrem İmamoğlu için mutluluğumuzu ifade ediyor ve yeniden kazanan İmamoğlu'na görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.