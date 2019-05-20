Alanya'da muhtarlar isyan etti! ‘Ya taşınsın ya da ulaşıma açılsın’

ALPER KUTAY

YAZ ayları nedeniyle sıcaktan bunalan Alanya halkı ve tatil için gelen misafirlerin bir felaket karşıda kalmaması adına konuya dikkat çeken Tosmur Muhtarı Zafer Gürel, Kestel Muhtarı Muhterem Şimşek ile Üzümlü Muhtarı Nebi Avcı bir açıklama yaptılar. Üç muhtarın ortak görüşü, “Bir an önce bu tarihi köprünün onarılması” oldu. Dim Barajı, Dim Mağarası ile Dimçayı vadisine gidecek vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı tatilcilerin bu köprüyü kullanmak zorunda olduğunu söyleyen muhtarlar, “Yetkililer tehlike yarattığı gerekçesiyle köprüyü 2 yıl önce trafiğe kapatarak yanından eğreti bir yolla geçiş verdiler. Bu yol iki araç yan yana gelince geçilmez oluyor. 13. yüzyılda Sultan Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan tarihi köprü ya başka yere taşınsın, ya da bir an önce onarılsın” dediler.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 16:05