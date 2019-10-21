Alanya'da Muhtarlar Günü coşkusu

ALANYA'DA 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önündeki programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle muhtarlar katıldı. Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

'MUHTARLAR DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR'

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, "Muhtarlar, mahallesindeki vatandaşın hastalığında, sağlığında, düğününde, cenazesinde her daim yanında olan, ihtiyaç ve taleplerini ilgili makamlara ileten kişidir. Muhtarlık demokrasinin temel taşıdır. 200 yıldan beri süregelen kutsal bir görevdir. Bu günü bizlere armağan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve 'Muhtarlar benim mesai arkadaşım, onlarsız yapamam' diyerek her zaman desteğini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e teşekkür eder, Muhtarlar Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

MUHTARLARA SEMİNER VERDİ

Alanda bulunan grup, çelenk töreninin ardından Alanya Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde Muhtarlar Günü'ne özel düzenlenen 'Muhtarla Gelişimin Tadı' başlıklı seminere katıldı. Muhtarlara yönelik düzenlenen seminer, psikolog Şeyma Mutlu Şekeroğlu ve profesyonel koç Ayhan Cibelik'in sunumuyla gerçekleşti. Seminerde etkili iletişimin ve ne söylediğini anlama teknikleri üzerinde bilgiler verilirken, muhtarlarla yapılan uygulamada ortaya renkli görüntüler çıktı.

'UYUM İÇERİSİNDE VATANDAŞLARIMIZA HİZMET EDİYORUZ'

Seminerde konuşan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Halka hizmeti Hakka hizmet olarak gören kişiler olarak bizler yatırım ve hizmet noktasında, bölgenin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edebilmek, bölgeye doğru yatırımları doğru şekilde ulaştırabilmek adına halk ile aramızda köprü olan siz muhtarlarımıza büyük ihtiyaç duymaktayız. Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana tüm muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışmaya gayret ettik. Ulaşılabilir olmaya, talepleri karşılayabilir olmaya daima özen gösterdik" dedi.

'BENİM İÇİN HER GÜN MUHTARLAR GÜNÜ'

Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kaymakam Mustafa Harputlu da şunları söyledi:

"Muhtarlarımız da iyi biliyor ki benim için her gün Muhtarlar Günü. Kapımız her zaman sizlere açık. Sizlerle çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Her gününüzün bugün olduğu gibi huzurlu, neşeli ama her zaman bu topluma hizmet etmenin en önemli parçalarından biri olduğunuzun bilinciyle gününüzü ben de en içten dileklerimle kutluyorum."

Etkinliğin ardından Kaymakam Mustafa Harputlu ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, psikolog Şekeroğlu ve koç Cibelik'e günün anısına çiçek takdim etti.

MUHTARLARDAN MEHMETÇİĞE SELAM

Seminerin ardından Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve muhtarlar, Türk bayrakları ve kırmızı tişörtlerle asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.