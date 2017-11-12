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Alanya'da muhtarın yol isyanı

Dim Alacamii Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve bölge halkının 'İkinci Kuşyuvası' olarak nitelendirdiği yol, mahalleliyi isyan ettirdi

Alanya'da muhtarın yol isyanı

Dim Alacamii Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve bölge halkının 'İkinci Kuşyuvası' olarak nitelendirdiği yol, mahalleliyi isyan ettirdi

12 Kasım 2017 Pazar 23:07
Alanya'da muhtarın yol isyanı
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DİM Alacami Mahallesi Muhtarı Kerim Teker, mahallelerinde bulunan bu yolla ilgili yetkililerden destek istedi. Bölge halkının 'İkinci Kuşyuvası' olarak nitelendirdiğini belirttiği yolun halkı korkuya sürüklediğini ifade eden Teker "3 yıldır Dim Alacami mahallemizde bulunan ve bir tarafı uçurum olan yol için mücadele ediyoruz. Mahallemizin girişinde bir uçurum var. Bir önceki hafta bir araç bu uçurumdan düştü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak araç kullanıcısı biraz daha direksiyonu çevirmiş olsaydı araçtaki herkes ölebilirdi. İkinci Kuşyuvası gibi olan bu uçurumdan ölenleri çıkarmak bile zor. Biz yetkililerden bu konuda bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Ben bu mahallenin muhtarı olarak defalarca dilekçe vermeme rağmen bu konuda hiçbir girişim olmadı. Bu yola bir korkuluk veya bariyer yapılmasını istiyoruz" dedi. Mahallenin girişinde bulunan bu yolu her gün taşımalı eğitimle okuluna giden öğrencilerin de kullandığını ifade eden Teker, "Onlar da her gün olası bir facia riskiyle o yoldan geçiyorlar. Bunun önlenmesi için yetkililerin sesimizi duymasını ve daha fazla can ve mal kaybı yaşanmaması için bu uçuruma bir çare bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dim Alacamii MahallesiMuhtarİkinci Kuşyuvası
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