Alanya'da muhtar ölümden döndü

EDİNİLEN bilgiye göre, Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal mahallesinde yürütülen bir çalışmayı yerinde görmek için motosikletiyle yola çıktı. Çalışma bölgesine giderken kontrolü kaybeden Uysal, motosikletten düştü. Çevreden yetişenler tarafından ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uysal'ın sağ bacağının kırıldığı belirlendi.

Sağ bacağı alçıya alınan Uysal "Arazideki ekip arkadaşlarımın çalışma bölgesine giderken motosikletle kaydık. Allah bundan büyüğünü göstermesin. Yatsak da telefonum açık. Halkımın emrindeyim" dedi.