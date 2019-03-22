Alanya'da muhtar gibi çalışıyor

"KAMU malına sahip çıkmak için değil, hizmet için geliyoruz” sloganıyla yola çıkan Sugözü Mahallesi Muhtar Adayı Mustafa Kütürüp, yaptığı hizmetlerle mahalle halkının da teveccühünü kazanmış durumda. Bir mahallenin “Her şeyi ben bilirim” mantığı ile yönetilemeyeceğini ifade eden Kütürüp, “Daha önce şadırvanındaki muslukları çalınan bir camimize güvenlik kamerası sistemi kurdurduk. Mezarlığımızın namazgah kısmını tel örgülerle çevirdik, bu ve bunlar gibi pek çok çalışmayı kendi imkanlarımızla yaptık. Yanısıra halk ekmek büfesinin bulunduğu noktada daha önce motosikletli çocuklar boşluğa düşmüştü, bizim de girişimlerimizle hem buraya, hem de bunun gibi sorunlu birkaç noktaya Alanya Belediyesi korkuluk yaptı. Allah, kim hizmet getirdiyse ondan razı olsun. Mahallemizi sevdiğimiz için yaptık biz bu hizmetleri. Ama mevcut muhtar, belediyenin yapmış olduğu çalışmaları kendi yapmış gibi seçim broşüründe yer verdi. Muhtarımız 700 bin TL’lik yatırım yaptığını söylüyor ve şimdi de ‘ASAT çalışıyor’ diyor. Hani sen yatırım yapmıştın, ne oldu? İçme suyumuz çamur gibi akıyor.

‘HALKTAN ALDIĞINIZ GÜCÜ

HALK İÇİN KULLANACAKSINIZ’

Ben Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'i de aradım bu konuda. Amacımız hizmet etmek, barbarlık yapmak değil. ‘Ben bilirim mantığı’ ile olmaz. Birlik olmalıyız. Mahallemizde fosseptik akıyor, şebeke suyumuz patlıyor, bir ay boyunca boşuna akıyor. Mezarlığa duvar yaptırıyoruz, getirip önüne moloz döküyorlar, bir türlü kaldırttıramıyoruz. Mahallemizde ahlaki değerlerimize aykırı ve çocuklarımıza kötü örnek teşkil eden bir şahsı uğraşlarımız sonucu uzaklaştırdık. Benim kadar bu konulara hassas olduğunu bildiğim bir kadın arkadaşımıza da aza listemizde yer verdik. Biz gençlerimize sahip çıkıyoruz. Oy kaygısı güderseniz çalışamazsınız. Halktan aldığınız gücü halk için kullanacaksınız. Camimizde kadınların abdest alabilecekleri bir yer yok, tuvalet yapılması için belediyeye başvurduk ve başvurumuz encümenden geçti. Yine mahallemize halk ekmek büfesi kurdurduk. Onun da kaldırtılmasını istediler. Kaldırılmaması için imza toplayıp belediyeye sunduk.

Eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu döneminde bizim bölgeye 'Kuzey Alanya' derlerdi. Sanki Filistin-İsrail gibi. Biz Filistin durumundaydık, ambargo uyguladılar yıllarca mahallemize.

'BENDEN YASADIŞI BİR ŞEY İSTEMESİNLER'

Mahallemde 4 bin 500 seçmen var ve inanır mısınız, seçim ofisimizi gece saat 24.00’de zor kapatıyoruz. Ofisimizi herhangi bir bedel almadan bize tahsis ettiler. İnsanlar gelirken, çayını, şekerini kendileri getiriyorlar. Biz mahallemizi şeffaf bir şekilde, ailece yönetmeye adayız. Ben değil biz bilinciyle çalışacağız. Şeffaf yönetim noktasında basın da bizim yanımızda olacaktır. Mahallemizdeki bütün camilere kamera sistemi kurdurtacağım, şahsi olarak ben karşılayacağım. Camilerde görevli imamlarımızın ikameti için lojman yapılması noktasında önayak olacağız, gerekli tüm mercilere başvurumuzu yapacağız. Benim mahalle halkımdan tek ricam, benden yasadışı bir şey istemesinler. Yasalar çerçevesinde yapabileceğim her türlü yardımı yaparım. Gerekirse kendi imkanlarımla yaparım. Mahallemize 2 bekçi verilmesi için girişimlerimiz olacak. 31 Mart, Sugözü’nün uyanış tarihi olacak. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak için spora kanalize edeceğiz" dedi.