Alanya'da muhtar adayları sahada

SEÇİLDİĞİ takdirde hayata geçireceği projelere ilişkin bilgiler veren Tığlı, “Herkesin rahatça ulaşabileceği ve hizmet alabileceği bir muhtarlık ofisini oluşturacağız. Yaşlı, engelli ve geçim zorluğu içindeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltici her türlü iş ve işlemlere ağırlık vereceğiz ve takibinde olacağız. Temiz bir mahalle olmak için çalışmalar yapacağız. Yanı sıra muhtarlık birimi ile ilgili her türlü iş ve evrak akışından mahalle sakinlerini zamanında ve birebir haberdar edeceğiz. Mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini alacağız ve birlikte değerlendirmelerde bulunarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öte yandan kaldırımları bozuk olan bölümlerin yetkililerinden yardım alarak düzeltilmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

SÜLEYMAN TIĞLI KİMDİR?

1971 yılında Gündoğmuş’un Köprülü Mahallesi’nde doğan ve 1974 yılında babası İsmail Tığlı’nın Alanya Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olmasıyla Alanya’ya yerleştiklerini söyleyen Tığlı, “İlkokulu Sugözü İlkokulu’nda okudum. 1982 yılında Özge Mühendislik’te elektrik işine başladım. 2005 yılında kendi işyerimi açtım. Hali hazırda elektrikçi olarak çalışmaktayım. Evliyim. İki erkek evlat babasıyım. Büyük olan Elektrik-Elektronik Mühendisi, küçük olan ise ilköğretim 7’nci sınıf öğrencisi. 1992 yılından beri Alanya TV’de yani basın sektöründe çalışıyorum. 20 yıldır Alanya Time Radyo’da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Ayrıca Başbakanlık Sarı Basın Kartı sahibiyim" ifadelerine yer verdi.

