Alanya'da muhtar adayına kalabalık destek  

AÇILIŞ törenine Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Üyesi Mustafa Tuna, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkan Yardımcısı Kerim Yılmaz, Mustafa Çalışkan, Ravza Restoran sahibi Nuri Gökgül ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılara çeşitli ikramların yapıldığı açılış töreninde davetlilerle tek tek ilgilenen Tiryaki, hayata geçirmek istediği projeleri anlattı. Yerel yönetimlerle mahalle sakinleri arasında köprü görevi göreceğini belirten Tiryaki, 7/24 ulaşılabilir bir muhtar olmaktan ve sorunlara hızlı çözüm üretme noktasında yapabileceklerinden söz etti. Kayabaşı Mahallesi’nin başlıca sorunlarını bildiğini söyleyen Tiryaki, mahalle halkının oylarına talip olduğunu ifade etti. Tiryaki, seçim ofisinin açılışına katılarak kendisini yalnız bırakmaya herkese teşekkür etti.