Alanya'da muhasebeciler hafta sonu kongreye gidiyor

KONGREYLE ilgili açıklama yapan Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Yaradanakul, çoğunluk sağlanamazsa kongrenin Haziran ayına erteleneceğini açıkladı. Yaradanakul, “Çoğunluk sağlanamazsa 15-16 Haziran'da yapılacak kongre de yine odamız konferans salonunda çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Ben aday olacak arkadaşlarımızın her zaman yanındayım. Kimin kazandığı fark etmeksizin kazananın mesleğimiz ve meslektaşımız olmasını temenni ederim" dedi. Öte yandan 3 yıldır başkanlık görevini sürdüren Kerim Gökçeoğlu’nun yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 00:15