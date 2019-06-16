Alanya'da muhasebeciler, başkanını seçti

HAFTASONU Alanya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda (SMMMO) seçim heyecanı yaşandı. 3 aday ve listelerinin yarıştığı seçimlerde mevcut Başkan Kerim Gökçeoğlu’nın adayı olduğu İhtisas Grubu seçimi kazandı. 4. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun ilk oturumunu dün gerçekleştiren Alanya SMMMO’da adaylar belirlendi. Adayların belirlendiği genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Seçime katılacak yönetim, denetleme ve disiplin kurulu ile birlik delegesi adaylarının divana bildirilmesinin ardından geçmiş döneme ait faaliyet raporunun sunumuna geçildi. Bütçe görüşmelerinin ardından ise dilek ve temenniler bölümü ile oturuma son verildi.

3 ADAY YARIŞTI

3 grup arasında gerçekleşen seçimlerde mevcut Başkan Kerim Gökçeoğlu, İhtisas Grubu’nun adayı olarak yeniden seçime girdi. Grubun rengi ise turuncu ile temsil edildi. Çağdaş Demokratik Muhasebeciler Grubu’nun adayı olarak Tevfik Atar gösterilirken, grubun rengi mavi olarak belirlendi. Alanya Birlik Grubu’nun adayı ise Önder Kıvrak oldu. Grubun rengi ise beyazla temsil edildi. Oylama ise dün yapıldı. İhtisas Gurubu yönetimde 205, denetimde 210, disiplinde 193, TÜRMOB delegesinde ise 213 oy aldı. Çağdaş Demokrat Grubu; yönetimde174, denetimde 156, disiplinde 163 ve TÜROB delegesinde 172 oy aldı. Son olarak Alanya Birlik Gurubu ise, yönetimde 99, denetimde 99, disiplinde 110 ve TÜRMOB delegesinde 94 oy aldı. Bu sonuçlara göre İhtisas gurubu seçimi kazanan taraf oldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 20:43