Alanya'da müftüye tepki yağdı

Ceren ŞAHİN

KAMUOYUNDAN yükselen tepki seslerine rağmen Alanya Müftülüğü, ne o mesajı sildi, ne de Atatürk’ten söz eden yeni bir mesaj yayınladı. Buna mukabil, dün Alanya Müftülüğü’nün aynı sosyal medya hesabında, Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ın oğlunun nikahını kıyarken çekilmiş fotoğrafları ve haber metni yer aldı. Müftü İlhan’ın oğlu Muhammet İlhan ile gelini Hatice Özdemir’in nikahını kıydığı belirtildi. Eşgilik Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün merasimine Alanya protokolünün yanı sıra il ve ilçe dışından çok sayıda davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan düğün merasimine Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve çok sayıda davetli katıldı. Musiki dinletisinin de sunulduğu merasimde genç çiftin nikah şahitliklerini Yargıtay Dairesi Üyesi Serdar Muta, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Afyon İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen yaptı.

ATATÜRK UNUTULMUŞTU

Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ın yönetimindeki Alanya Müftülüğü’nün sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten söz edilmemesi tepki çekmişti. Alanya Müftülüğü’nün kutlama mesajında şu ifadelere yer verilmişti: “Türk milletinin binlerce yıllık engin ve zengin tarihinde bayram olarak kutlanmaya değer nice büyük zaferler, nice önemli olaylar vardır. Yakın tarihimizin en büyük zaferi hiç şüphesiz Kurtuluş Savaşı olduğu gibi, en önemli olaylarının başında da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu gelmektedir. Türk milleti genciyle ihtiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle şuurlu bir şekilde bütünleşip bütün güç ve imkanlarını birleştirerek Milli Mücadeleyi kazanmıştır. Onun kendi kendini idare etmeye ne derece layık olduğunu, dost-düşman herkesin gözleri önüne seren bu çetin imtihanın ardından başarısını bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Bu başarının ardından 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet ilan edilmiş, milletçe kazanılan zafer cumhuriyetle perçinlenmiştir. 19 Nisan 1925'te ise 29 Ekim günü milli bayram ilan edilmiştir. O yıldan itibaren 29 Ekim, her yıl devletimizin kuruluş günü olarak coşkulu törenlerle kutlanmaktadır. Cumhuriyet idaresinde milletin iradesi esastır. Millet bu iradesini yasalarda belirtilen yollarla kullanır. Millet, yönetimde doğrudan söz sahibi olarak kendi kendini yönetir. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, vatanı korumak uğruna canlarını siper eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar dileriz."

SORULAR YANITSIZ KALDI

Yeni Alanya’nın konuya ilişkin sorularını yanıtsız bırakan Alanya Müftüsü İhsan İlhan "Facebook’ta yayınlanan mesajla ilgili açıklama yapmak istemiyorum" derken, yazınının düzeltilip düzeltilmeyeceği konusunda ise "Her şey yazılmış, bitmiş. Bundan sonra olacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

HUKUKÇU ÇAĞRISI

İlginç tepkilerden biri Alanya'nın tanınmış avukatlarından Tevfik Aşlama'dan geldi. Aşlama, Alanya Müftülüğü'nün telefon numarasını paylaşarak "Alanyalıları, Müftü Bey'i bizzat arayarak tepkilerini dile getirmeye davet ediyorum" çağrısı yaptı.