Alanya'da motosikletçilerden kamu spotuna tam destek

ALANYA Aile ve Sosyal Gelişim Derneği, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa başlattıkları ‘Kendine ve Alanya’ya yakışanı Yap’ projesi kapsamında kamu spotu çekimleri Alanya’nın İskele Bölgesi’nde çekilmeye başlandı. Sosyal projelere her zaman verdikleri destekle beğeni toplayan Alanya Motospor Kulübü de kamu spotu çekimlerinde destek için yer aldı. Alanya Motospor Kulüp Başkanı Uğur Uzun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Alanya Aile ve Sosyal Gelişim Derneği, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa başlattıkları ‘Kendine ve Alanya’ya yakışanı Yap’ projesi kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeliyle birlikte iskele bölgesinde kaldırımda, yaya geçidinde ve trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanımı ile ilgili kamu spotu çekimleri çalışmasına Alanya Motospor Kulübü olarak destek verdik" dedi.