Alanya'da motosiklet zirvesi

Alanya Motospor Kulübü yönetimi, Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’ni ziyaret etti

Alanya'da motosiklet zirvesi
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ALANYA Motospor Kulübü Başkanı Uğur Uzun, Kulüp Sekreteri Naz İnal ve kulüp üyeleri Cengiz Coşkun ile İbrahim Çınarlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği’ni ziyaret etti. Ziyarette Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Alanya Motospor Kulübü üyelerine ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ziyarette Alanya’da motosiklet kullanımı, motosiklet sürücülerinin yaya geçitlerini kullanması, kaldırım ve trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanımı ile kask takmama gibi konularda sürücülerin bilinçlendirilmesi konuları görüşüldü. Kulüp üyeleri, sürücülerin bilinçlendirilmesi noktasında Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleriyle işbirliği yapacaklarını ifade ettiler. 
 

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