Alanya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde trafiğin hızlı aktığı kara yolunda motosiklet üzerinde 2’si çocuk 4 kişinin birlikte yolculuk etmesi görenleri şaşırttı.

Kimseye aldırış etmeden motosikletin üzerinde 2'si çocuk 4 kişinin kara yolunda seyahat etmesi ilginç görüntülere sahne oldu. Trafiğin hızlı aktığı bir bölgede motosiklet üzerinde yolculuk yapan kişilerin hiçbir koruyucu kaskın olmaması ise dikkat çekti. Vatandaşların şaşkın bakışları ilerleyen motosiklet sürücüsü kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.