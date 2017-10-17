Alanya'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde trafiğin hızlı aktığı kara yolunda motosiklet üzerinde 2’si çocuk 4 kişinin birlikte yolculuk etmesi görenleri şaşırttı.
Kimseye aldırış etmeden motosikletin üzerinde 2'si çocuk 4 kişinin kara yolunda seyahat etmesi ilginç görüntülere sahne oldu. Trafiğin hızlı aktığı bir bölgede motosiklet üzerinde yolculuk yapan kişilerin hiçbir koruyucu kaskın olmaması ise dikkat çekti. Vatandaşların şaşkın bakışları ilerleyen motosiklet sürücüsü kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.