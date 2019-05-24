Alanya'da modifiye araçlar trafikten men edildi!

-Mehmet AL

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri, yaz sezonu başladı. Modifiye araç ve motosikletlerin denetimi İncekum, Avsallar, Konaklı, Mahmutlar, Kargıcak, Kestel ve Oba Mahalleleri'nde yapıldı. Kontrollerde amortisörleri kesik alçaltılmış, çevreyi rahatsız eden ses ve gürültü çıkaran egzozu açık yönetmenliğe aykırı ses müzik ve ışık donanımı bulunan araç ve plakasız olarak trafiğe çıkan motosikletleri durdurarak işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde 13 otomobil ve 2 motosiklet trafikten men edilerek cezai işlem yapılırken, çekiciyle otoparka götürüldü.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri gürültü kirliliği yapan motosiklet ve araçlara izin verilmeyeceği belirtilerek denetimlerin süreceği bildirildi.