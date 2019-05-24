-Mehmet AL
ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri, yaz sezonu başladı. Modifiye araç ve motosikletlerin denetimi İncekum, Avsallar, Konaklı, Mahmutlar, Kargıcak, Kestel ve Oba Mahalleleri'nde yapıldı. Kontrollerde amortisörleri kesik alçaltılmış, çevreyi rahatsız eden ses ve gürültü çıkaran egzozu açık yönetmenliğe aykırı ses müzik ve ışık donanımı bulunan araç ve plakasız olarak trafiğe çıkan motosikletleri durdurarak işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde 13 otomobil ve 2 motosiklet trafikten men edilerek cezai işlem yapılırken, çekiciyle otoparka götürüldü.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri gürültü kirliliği yapan motosiklet ve araçlara izin verilmeyeceği belirtilerek denetimlerin süreceği bildirildi.
Alanya'da modifiye araçlar trafikten men edildi!
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri, yaz sezonu başlarken, modifiye araç ve motosikletlerin denetimi başladı. Gürültü yapan 13 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi
-Mehmet AL