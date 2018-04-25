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Alanya'da misyoner alarmı: Çalışanlara İncil vermek istedi

Eczacılar Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya gelen yabancı uyruklu iki kişinin, mağaza çalışanlarına 'İncil' vermeye çalıştığı ve misyonerlik çalışması yürüttüğü iddia edildi. Alanya Kaymakamlığı harekete geçti

Alanya'da misyoner alarmı: Çalışanlara İncil vermek istedi

Eczacılar Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya gelen yabancı uyruklu iki kişinin, mağaza çalışanlarına 'İncil' vermeye çalıştığı ve misyonerlik çalışması yürüttüğü iddia edildi. Alanya Kaymakamlığı harekete geçti

25 Nisan 2018 Çarşamba 23:18
Alanya'da misyoner alarmı: Çalışanlara İncil vermek istedi
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Yasin ARAZ

ECZACILAR Caddesi üzerinde hizmet veren Brandbox adlı mağazanın sahibi Hüseyin Vural, Alanya'da misyonerlik faaliyeti olduğu iddiasında bulundu. Vural, yabancı uyruklu iki kişinin mağazadaki çalışanlara 'İncil' vermeye çalıştığını söyledi. 
Vural, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 
"Az önce yabancı uyruklu iki kadın mağazaya gelerek özellikle başı kapalı olan çalışanıma İncil ve İncil'i anlatan kitaplar vermeye çalıştı. Çalışan arkadaşım, 'Neden diğerleri değil de ben?' diye sorunca, 'Sen Allah'a daha yakınsın, ondan' cevabını aldı. Son zamanlarda bu tarz misyonerlik çalışmaları Alanya'da çoğaldı. Hafife alınacak gibi değil. Polisi aradım, gerekli belgelerinin olup olmadığını sordu. İzin belgelerini görünce maalesef serbest bıraktı. İzin belgesini veren Alanya Kaymakamlığı. Herkesin çoluk çocuğu var. Çocuklarınızın 200 dolara kandırılıp, dinini değiştirmesini istemezsiniz herhalde."
'BENİM İZNİM DE YOK, BİLGİM DE'
Yeni Alanya'nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, bu konuda hiç bir bilgisi ve izni olmadığını ifade ederek "Bu şekilde bir şeyi duymadım bile. Hemen emniyet yetkililerinden konuyu öğreneceğim ve takip edeceğim. Böyle bir şey olmaz. Benim bilgim yok. İzin de söz konusu bile olamaz" dedi. Kaymakam Harputlu, polis ekiplerinin şahısları gerekli izinleri olduğu gerekçesiyle serbest bıraktığı yönündeki iddiaya ilişkin ise "Belki yaptıklarının yasal olmayan bir yanı olmadığı için serbest bırakmış olabilirler" dedi. Harputlu, bu konuda Alanya'da çalışma başlatılacağını da vurguladı. 
'KİMSENİN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK'
Yeni Alanya'nın konuya ilişkin soruları üzerine Alanya Müftüsü Mustafa Topal ise "Bu konuda kimsenin izni olmaz. Ne müftülüğün izni olur, ne kaymakamlığın. Hatta resmi hiçbir kurumdan izin olmaz. Bunları dağıtırken izin almıyorlar. Zaman zaman müftülüğümüze de vatandaşlardan bu konuda bilgi ve şikayet geliyor. Bizim de yetkimiz dahilinde yapabileceğimiz herhangi bir kanuni işlem yok. Ancak belirli kurumalarla gerektiğinde istişare yapıyoruz. Konuyla ilgili emniyet güçleri işlem yapabilir. Biz, bu konu karşısında vatandaşlarımızı doğru dini bilgiyi edinebilmelerin için görevlilerimize müracaat etmeleri konusunda uyarıyoruz" dedi. 

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Eczacılar CaddesiMağazaİncilAlanya Kaymakamlığı
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