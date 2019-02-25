Alanya'da miniklerden hayvan dostlarına ziyaret

Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden ortaokul öğrencileri, üniteleri gezdi.

Alanya'da miniklerden hayvan dostlarına ziyaret
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ALANYA Hacıkadiroğlu Ortaokulu öğrencileri Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Barınağa öğretmenleriyle gelen 27 öğrenci Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz'dan bilgi aldı. Ziyarette buradaki hayvanlara verilen barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgiler verildi. Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz, öğretmen ve öğrencilere üniteleri gezdirdi. Hayvan barınağı çalışanları da öğrencilerin sorularını yanıtlayıp, onlarla yakından ilgilendi.

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