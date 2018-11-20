Alanya'da miniklerden geri dönüşüm uyarısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Anaokulu öğrencileri, geri dönüşüme dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, okul müdürü Selda Akın'ın beraberinde veliler ile öğrenciler, atık materyallerden ve geri dönüşümlü malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle birlikte ellerinde atık malzemelerin yazılı olduğu yazılı dövizlerle Damlataş Parkı’ndan Öğretmenlerevi kadar olan 3 kilometrelik mesafede yürüyüş yaptı. Slogan eşliğinde yürüyüş yapan öğrenciler, dikkatleri de üzerine topladı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları kamerasıyla yürüyüş yapan miniklerin fotoğrafını çekti.