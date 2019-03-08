Alanya'da minik İzel’in kahreden ölümü  

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Devlet Hastanesi’nden emekli Cavit İzmirli ile İmamlı Mahallesi’nden İbrahim Yalçın’ın torunu İzel İnci İzmirli (3) bir hafta önce geniz eti ameliyatı oldu. Önceki gün akşam fenalaşarak Alanya Anadolu Hastanesi’ne kaldırılan İzel İnci İzmirli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmirli’nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gürses Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Enişdibi Mezarlığı’na defnedilecek. Yeni Alanya merhumeye Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.