Alanya'da minik ellerden muhteşem tasarımlar

1–30 Kasım 2018 tarihleri arasını kapsayan, 15. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’nun geleneksel atölye çalışmasına bu yıl okullardan 8 öğrenci katıldı. 10 heykeltıraşın çalıştığı sempozyumun 1 günlük workshop bölümünde öğrenciler heykeltıraşlarla birebir çalıştı. Yaşları 7 ila 13 arası değişen ilk ve ortaokul öğrencileri, Ytong kullanarak yaptıkları özgün çalışmalarını sempozyum kapanış programında sergileyecekler.

HEYKELLER 30 KASIM’DA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

15. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’nun koordinatörü Heykeltıraş Beyhan Yönetim, workshop çalışmasıyla ilgili “15 yıldır düzenlenen sempozyuma her yıl farklı okullardan öğrenciler davet ediyoruz. Amacımız öğrencilerimizi heykel sanatı ve sanatçısıyla buluşturmak aynı zamanda ileriki yaşamlarında heykelle ilgili bölüm seçmek isteyen öğrencilere de destek olmak. Milli Eğitim Müdürlüğü’yle görüşerek bu yıl farklı okullardan 8 öğrenciyi bu etkinliğe davet ettik. Öğrencilerin yaptığı heykeller, 30 Kasım’da düzenleyeceğimiz sempozyumun kapanış programında sergilenecek.” dedi. Belediye arkasındaki sempozyum alanını her yıl yüzlerce öğrenci ve vatandaş ziyaret ederek çalışmalarla ilgili sanatçılardan bilgi alıyor.