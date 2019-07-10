Alanya'da Mini Cooper'lu polis dönemi

Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te geçtiğimiz hafta hizmete başlayan Mini Cooper'lı polis uygulaması önümüzdeki hafta içerisinde Alanya'da da resmen başlıyor

Alanya'da Mini Cooper'lu polis dönemi
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ALANYA Emniyet Müdürü Alper Avcı'nın girişimleri sonucu Emniyet Teşkilatı'na 2 adet son model, otomatik vites dizel Mini Cooper araç kazandırıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ve hayırsever vatandaşların desteğiyle tanesi 160 bin TL'ye alınan 2 adet Mini Cooper aracın biri turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren Toplum Destekli Büro Amirliği, diğerinin de yine turistlerin yoğun olarak yer aldığı Mola Kavşağı'nda görev yapan devriye ekiplerinin emrine tahsis edileceği öğrenildi.

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