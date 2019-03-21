Alanya'da milli takım seçmeleri yapılacak

ALANYA Belediyesi ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu arasında yapılan protokol sonucu Biathle, Triathle Türkiye Kulüpler Kupası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları 19, 20, 21 Nisan tarihlerinde Alanya Galip Dere Plajı'nda yapılacak. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanvekili Ercan Taciroğlu ile Federasyon yönetim kurulu üyeleri Ender Baş ve Zafer Peker, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'u ziyaret ederek protokol imzaladı. Büyük ve başarılı organizasyonlara imza atan iki kurum arasında yapılan protokole göre 19 Nisan'da mix bayrak yarışları, 20 Nisan'da bireysel triathle ve 21 Nisan'da bireysel biathle yarışları olacak. Yarışa yaklaşık 45 kulüpten 500 sporcunun katılması bekleniyor. 3 gün sürecek yarışlar sonucunda milli takım için ter dökecek sporculardan kategorilerinde şampiyon olanlar Portekiz'de yapılacak olan Avrupa Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası için milli takım kadrosunu oluşturacak.



