Alanya'da mezarlıkta su sorunu bitti 

Meryem KANBEROĞLU

ALANYA'DAKİ merkez mahallelere hizmet veren Cikcilli Mezarlığı'nda boruların küçük olması nedeniyle gelen tazyikli suyla birlikte sürekli arızalara yol açan hat yenileniyor. Alanya ASAT Şube Müdürlüğü içme suyu ekipleri, mahalleye su dağıtan ana depodan mezarlığa daha kaliteli ve büyük ebatlı borularla su getirmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki hattın imalat çalışmaları devam ederken, Cikcilli Muhtarı Selim Şanlı "Yıllardır süregelen içme suyu sorunumuzu çözen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.