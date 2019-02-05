Alanya'da mezarlıklarda hummalı çalışma

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Antalya ve ilçelerindeki mezarlıklarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Daha önce eksikleri tespit edilen şehir merkezleri ve kırsaldaki mezarlıklarda yatırımlar devam ediyor. Alanya’da da yoğun bir çalışma temposuyla hizmetleri yerine getiren Mezarlık ekipleri, namazgah, çevre duvarları, tel çitle çevirme, yürüyüş yolları başta olmak üzere 400’ü aşkın mezarlıkta bakım onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Üç Mahallenin eksikleri tamamlandı

Alanya Kırsalı’ndaki mahallelerde belirlenen plan dahilinde çalışan ekipler, Oba Alacami Mezarlığı’nın etrafını 330 metre tel çitle çevirdi ve demirden giriş kapıları yaptı. Bucak Mahallesi Mezarlığı’nda ise namazgah tamamlandı. Altı parke ile kaplanan namazgahla birlikte mezarlık içie yürüyüş yolları yapıldı. Diğer taraftan Gümüşkavak Mahallesi Mezarlığına da parke ile yürüyüş yolu yapım çalışması tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Alanya Mezarlık ekiplerinin benzer çalışmaları diğer mahallelerde de devam edecek.