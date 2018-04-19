Alanya'da mezarlıklara özel bakım

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, şehrin merkeze uzak kırsal bölgelerindeki yer alan ve bakımsız kalan küçük mezarlıklarda temizlik seferberliği başlattı. Ekipler, 100 mezarlıkta yaklaşık 800 dönümlük alanı temizledi. Ağaçları budayan ekipler, otları temizledi, bakım ve onarım çalışmasını yaptı. Mezarlıklar vatandaşların kolayca ziyaret edebileceği hale getirildi. 10’ar kişilik üç gruptan oluşan ekipler çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mezarlıklarda zararlı otlarla mücadele çalışması da yapılıyor.