Alanya'da mezarlıklara çevre düzenlemesi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Antalya ve ilçelerindeki mezarlıklarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Daha önce eksikleri tespit edilen şehir merkezleri ve kırsaldaki mezarlıklarda yatırımlar devam ediyor. Alanya’da da yoğun bir çalışma temposuyla hizmetleri yerine getiren Mezarlık ekipleri, namazgah, çevre duvarları, tel çitle çevirme, yürüyüş yolları başta olmak üzere 400’ü aşkın mezarlıkta bakım onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

3 MAHALLENİN MEZARLIĞINA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI

Alanya Merkez’de bulunan Sugözü Mahallesi Kütürüp Mevkii’ndeki mezarlığın etrafı taş duvar ile çevrildi. 200 metre uzunluğundaki duvar çalışmaları tamamlanarak mezarlığın çevre düzenlemesi bitirildi. Diğer yandan Alanya Kırsalı’ndaki mahallelerde belirlenen plan dahilinde çalışan ekipler, Bayır Mezarlığı’nın etrafını 412 metre, Yasırali Mezarlığının etrafını da 320 metre tel çitle çevirdi ve demirden giriş kapıları yaptı. Mahmutseydi Öteyaka Mezarlığı’nda ise ekipler, temizlik çalışması gerçekleştirdi. Alanya Mezarlık ekiplerinin benzer çalışmaları diğer mahallelerde de devam edecek.