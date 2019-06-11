Alanya'da Mete bebeğin dramı! Ailesi yardım bekliyor

METE'NİN anne ve babası Buse Yıldırım ve Gökhan Yıldırım, minik bebeklerinin daha önceki ameliyatlarını karşılayabilmek için kredi çekmiş, evlerindeki bütün eşyaları satmak zorunda kalmıştı. İşsiz kaldığını ve Mete’nin ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen baba Gökhan Yıldırım, hayırseverlerden yardım istemişti. Aile bir kez daha maddi olarak bir yükün altına girdi, şu anda dokuz aylık olan Mete’nin akciğer ve kalbe giden damarlarının gelişmediği ve çok dar olduğu gerekçesiyle bir kez daha bıçak altına yatması gerekiyor.

‘Ameliyat için 6 bin lira istediler’

Anne Buse Yıldırım, “Maddi olarak çok zor durumdayız. Eşim işten çıkarıldı, parasını alamadı. Mete’nin şu anda beyninde hala şant takılı, böbrekleri iflas etmiş durumda, diyalize giriyor. Beş ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Şimdi kalp ve akciğerlere giden damarlarının açılması için Konya Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde bir ameliyat daha olması gerekiyor. Doktor, ‘Gerekli parayı ayarlayın, gelin’ dedi, henüz parayı denkleştiremedik. Ameliyat için gerekli malzemenin yurt dışından getirileceğini söylediler. 5-6 bin lirayı bulurmuş masrafı. Elimizde avucumuzda kalmadı” diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.

‘Oğlumun yaşamasını istiyorum’

Minicik bedeni dördüncü ameliyata hazırlanan Mete bebeğin yaşama tutunabilmesi için mümkün olan en kısa sürede bu operasyonu geçirmesi gerektiğini söyleyen çaresiz anne, bir kez daha Alanya’nın hayırsever halkına seslenerek, Mete için bir umut olmalarını istedi. Anne Yıldırım, “Mete henüz dokuz aylık ama şimdiye kadar üç ameliyata, çektiği bir sürü acıya rağmen hayata tutundu. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Duyarlı insanlarımızdan yardım bekliyorum, evladım ellerimden kayıp gitmesin” dedi.