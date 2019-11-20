Alanya'da mesleğe ilk adımlarını attılar

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri bugün önlüklerini giydiler. Öğrencileri bu heyecanlı ve anlamlı günlerinde ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Durdu Öner, ALKÜ EA Başhekimi Mustafa Lakadamyalı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Diş Hekimi Feyzi Açıkalın, Diş Hekimi Murat Özçelik ve çok sayıda akademisyenler yalnız bırakmadı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Fakülte Dekanı Gülsün Yıldırım gerçekleştirdi. Yıldırım'ın ardından Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel kürsüde yerini alarak öğrencileri tebrik etti. Son olarak Rektör Ekrem Kalan kürsüye çıkarak öğrencilere seslendi. Kalan beyaz önlüğün anlamına dikkat çekerek öğrencilere iyi dileklerini sundu. Protokol konuşmalarının ardından geleceğin diş hekimleri önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attılar.