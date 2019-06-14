Alanya'da Melahat Seher İlkokulu'nun sergi heyecanı!

MEHMET AL

ALANYA’da eğitim konusunda yaptığı çalışmalar ve etkinliklerle ön plana çıkan Melahat Seher İlkokulu, yılsonu etkinlikleri çerçevesinde halk eğitim merkezi bünyesinde okul velileri için Dilber Yaman önderliğinde bir sergi açtı. Açılan giyim kursunun ürünleri bu sergide sergilenirken, Ana sınıfı öğretmeni Elif İncibaş Aşut'un minik öğrencileriyle el emeği yaptığı etkinlikler göz doldurdu. Serginin açılışında Halk Eğitim Müdürü Şevki Mat, Cumhuriyet Savcısı Yusuf Pakır, çeşitli okullardan okul müdürleri ve davetliler katıldı. Okul müdürü Mustafa Yaman kısa zamanda böylesine ürünler çıkarılabilen sergi için öğretmenlere ve ayrıca katılan tüm davetlilere teşekkürler etti. Açılışın ardından katılımcılar göz dolduran sergiyi gezdi.