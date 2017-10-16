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Alanya'da 'Medya' haftası

21 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreni gerçekleşecek. Aynı günün akşamı saat 20.00'de AGC'nin Medya Başarı Ödülleri Töreni var 

Alanya'da 'Medya' haftası

21 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreni gerçekleşecek. Aynı günün akşamı saat 20.00'de AGC'nin Medya Başarı Ödülleri Töreni var 

16 Ekim 2017 Pazartesi 18:48
Alanya'da 'Medya' haftası
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1 EYLÜL 1968 tarihinde kurulan ve 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Yeni Alanya, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ünlü gazetecilerin de katılacağı önemli bir organizasyona hazırlanıyor.  
Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve 'Alanya'nın Yeni Nesil Televizyonu' Dim TV'nin açılış töreni, 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da Dim Medya Center'da gerçekleşecek. 

OKURLARIMIZA DAVET 

DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in konukları arasında Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Fox TV'nin ünlü yüzü İsmail Küçükkaya, Hürriyet Yazarı Deniz Zeyrek, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve Star TV'nin ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik de olacak. Yeni Alanya'nın okurundan aldığı güçle yarım asırı solladığını belirten Dim "Bu özel günümüzde tüm okurlarımızı yanımızda görmekten mutluluk duyarız" dedi. 

AGC BALOSU DA VAR 

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) Geleneksel 2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni, Gala Yemeği ve Nükhet Duru Konseri de aynı günün akşamı olacak. AGC etkinliği 21 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Türkler'de bulunan Lonicera Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek. Eserleriyle 2016 yılına damga vuran gazetecilerin 'Gazete' ve 'TV' kategorilerinde ödüllerini alacağı gecede ünlü gazetecilere 'Ulusal basın ödülleri' de verilecek.
 

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Son Güncelleme: 17.10.2017 09:50
Anahtar Kelimeler:
AGC2016 Medya Başarı Ödülleri Töreni
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