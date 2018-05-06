Alanya'da meclis üyesi oldular

GEÇTİĞİMİZ Cuma Alanya İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Uğur, mazbatayı alır almaz hem Alanya Belediyesi'ne, hem de İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçesini verdi. Uğur'un istifası sonrası meclise Emine Çalış'ın gireceği bildirildi. CHP'li Gökhan Sipahioğlu da vekil aday adaylığı için geçen hafta istifa etmiş, yerine ise yedekten Hüseyin Yaman gelmişti. Emine Çalış ve Hüseyin Yaman'ın yarınki meclis oturumuna katılmaları bekleniyor.